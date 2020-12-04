Мітингувальники перекрили столичну вулицю Грушевського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі у столиці, де розташована зокрема будівля Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані патрульної поліції Києва.
"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. (Від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську)", - повідомили у патрульній поліції.
Так, під Верховною Радою тривають масові заходи.
Так, 4 грудня о 9 годині анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.