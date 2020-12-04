Мітингувальники перекрили столичну вулицю Грушевського

"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. (Від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську)", - повідомили у патрульній поліції.

Так, під Верховною Радою тривають масові заходи.

Так, 4 грудня о 9 годині анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.