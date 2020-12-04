Митингующие перекрыли столичную улицу Грушевского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице, где расположено в том числе здание Верховной Рады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Киева.
"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях. (От Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую)", - сообщили в патрульной полиции.
Так, под Верховной Радой продолжаются массовые мероприятия.
В частности, 4 декабря в 9:00 анонсирована Всеукраинская акция протеста под стенами ВР "SaveФОП", участники которой выступают против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.