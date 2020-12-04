Мітинг ФОПів під Радою: правоохоронці взяли центр столиці під посилену охорону

"Правоохоронці забезпечують публічну безпеку й правопорядок під час проведення заходів за масової участі громадян у середмісті Києва", - йдеться у повідомленні.

До охорони правопорядку, як вказано, залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. "Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу", - сказано у повідомленні.

Також у поліції попередили, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, а тому закликали водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.

Так, вулицю Грушевського вже перекрито. 4 грудня люди зійшлися на анонсовану акцію протесту під стінами ВР "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Додамо, правоохоронці посилено охороняють, зокрема, і будівлю Верховної Ради.