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Митинг ФЛП под Радой: правоохранители взяли центр столицы под усиленную охрану

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы на фоне акции "SaveФОП", которая проходит под стенами парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий с массовым участием граждан в центре Киева", - говорится в сообщении.

К охране правопорядка, как указано, привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. "Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу", - сказано в сообщении.

Также в полиции предупредили, что в связи с мероприятиями возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы, а потому призвали водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Так, улицу Грушевского уже перекрыто. 4 декабря люди сошлись на анонсированную акцию протеста под стенами ВР "SaveФОП", участники которой выступают против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.

Добавим, правоохранители усиленно охраняют в том числе и здание Верховной Рады.

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