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Колонна ФЛП отправилась под Офис Президента

Колонна ФЛП отправилась под Офис Президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Участники акции протеста "SaveФОП" отправились колонной под Офис Президента Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Митингующие движутся к Офису Президента", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что ранее они перекрыли улицу Крещатик. На данный момент движение восстановлено.

Напомним, полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы на фоне акции "SaveФОП", которая проходит под стенами парламента.

Так, улицу Грушевского было перекрыто. 4 декабря люди сошлись на анонсированную акцию протеста под стенами ВР "SaveФОП", участники которой выступают против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.

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