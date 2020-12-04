Акції під Радою і на Банковій завершилися: поліція порушень не фіксувала

“Всі акції закінчилися, за масової участі громадян. (Акція за участі Нацкорпусу - ред.) також розійшлась. Ніяких порушень (не зафіксовано - ред.). Кількість їх була невелика, вони для привернення уваги побули і розійшлись”, - повідомили у пресслужбі поліції Києва.

У пресслужбі поліції Печерського району Києва зазначили, що працівники поліції забезпечували правопорядок під час акції за участі Нацкорпусу.

“У них була подана заявка на проведення акції. Акція пройшла без порушень”, - сказала пресофіцер поліції Печерського району Києва Оксана Тищенко.

Нагадаємо, сьогодні поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці на тлі акції "SaveФОП", яка проходила під стінами парламенту.

Під час мітингу ФОПів вранці не було затриманих, а колона відправилася під Офіс Президента.