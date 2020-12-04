Акції під Радою і на Банковій завершилися: поліція порушень не фіксувала
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Під Офісом Президента та Верховною Радою закінчились масові акції протесту, в тому числі, і за участі Нацкорпусу. Ніяких порушень зафіксовано не було. Про це в коментарі УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
“Всі акції закінчилися, за масової участі громадян. (Акція за участі Нацкорпусу - ред.) також розійшлась. Ніяких порушень (не зафіксовано - ред.). Кількість їх була невелика, вони для привернення уваги побули і розійшлись”, - повідомили у пресслужбі поліції Києва.
У пресслужбі поліції Печерського району Києва зазначили, що працівники поліції забезпечували правопорядок під час акції за участі Нацкорпусу.
“У них була подана заявка на проведення акції. Акція пройшла без порушень”, - сказала пресофіцер поліції Печерського району Києва Оксана Тищенко.
Нагадаємо, сьогодні поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці на тлі акції "SaveФОП", яка проходила під стінами парламенту.
Під час мітингу ФОПів вранці не було затриманих, а колона відправилася під Офіс Президента.