Акция протеста под "Парковым": правоохранители обеспечили восстановление движения транспорта

Так, на акцию простеста, где активисты требуют от власти обратить внимание на решение вопросов с недостроями в столице, присоединились правоохранители. Сейчас порядок обеспечивают около 30 военных. Движение транспорта восстановлено, активисты ведут себя спокойнее.

Напомним, несколько десятков человек под КВЦ "Парковый", где проходит съезд партии "Слуга народа", проводят акцию протеста, активисты требуют от власти приобщиться к решению вопросов с недостроями в столице.