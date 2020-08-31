Акція протесту під "Парковим": правоохоронці забезпечили відновлення руху транспорту

Так, на акцію простесту, де активісти вимагають владу звернути увагу на вирішення питань з недобудовами у столиці, долучилися правоохоронці. Наразі порядок забезпечують близько 30 військових. Рух транспорту відновлено, активісти ведуть себе спокійніше.

Нагадаємо, кілька десятків осіб під КВЦ "Парковий", де проходить з’їзд партії "Слуга народу", проводять акцію протесту, активісти вимагають від влади долучитися до вирішення питань з недобудовами у столиці.