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З’їзд партії "Слуга народу": під "Парковим" проходить акція протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Кілька десятків осіб під КВЦ "Парковий", де проходить з’їзд партії "Слуга народу", проводять акцію протесту, активісти вимагають від влади долучитися до вирішення питань з недобудовами у столиці, передає кореспондент УНН.

З’їзд партії "Слуга народу": під "Парковим" проходить акція протесту

Під КВЦ "Парковий", де проходить з‘їзд партії "Слуга народу" зібралися кілька десятків активістів, які перекрили рух транспорту. Вони вимагають від влади долучитися до вирішення питань недобудов у столиці і допомогти добудувати деякі житлові комплекси.

Так, через організовану акцію перекрито рух авто, у штучному заторі вже опинилися десятки автомобілів.

Додамо, що перед цим проходив мітинг проти жорстокого поводження з тваринами.

Нагадаємо, у "Слузі народу" розповіли, чим займатимуться депутати під час четвертої сесії ВР.

Українські Національні Новини

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