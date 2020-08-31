З’їзд партії "Слуга народу": під "Парковим" проходить акція протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Кілька десятків осіб під КВЦ "Парковий", де проходить з’їзд партії "Слуга народу", проводять акцію протесту, активісти вимагають від влади долучитися до вирішення питань з недобудовами у столиці, передає кореспондент УНН.
Під КВЦ "Парковий", де проходить з‘їзд партії "Слуга народу" зібралися кілька десятків активістів, які перекрили рух транспорту. Вони вимагають від влади долучитися до вирішення питань недобудов у столиці і допомогти добудувати деякі житлові комплекси.
Так, через організовану акцію перекрито рух авто, у штучному заторі вже опинилися десятки автомобілів.
Додамо, що перед цим проходив мітинг проти жорстокого поводження з тваринами.
Нагадаємо, у "Слузі народу" розповіли, чим займатимуться депутати під час четвертої сесії ВР.