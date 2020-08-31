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Съезд партии "Слуга народа": под "Парковым" проходит акция протеста

Киев • УНН

 • 16692 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Несколько десятков человек под КВЦ "Парковый", где проходит съезд партии "Слуга народа", проводят акцию протеста, активисты требуют от власти приобщиться к решению вопросов с недостроями в столице, передает корреспондент УНН.

Съезд партии "Слуга народа": под "Парковым" проходит акция протеста

Под КВЦ "Парковый", где проходит съезд партии "Слуга народа" собрались несколько десятков активистов, которые перекрыли движение транспорта. Они требуют от власти приобщиться к решению вопросов недостроев в столице и помочь достроить некоторые жилые комплексы.

Так, из-за организованной акции перекрыто движение авто, в искусственной пробке уже оказались десятки автомобилей.

Добавим, что перед этим проходил митинг против жестокого обращения с животными.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, чем будут заниматься депутаты во время четвертой сессии ВР.

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