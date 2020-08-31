У "Слузі народу" розповіли, чим займатимуться депутати під час четвертої сесії ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Державний бюджет України на 2021 рік, ухвалення законопроєктів про державні символи, завершення реформи децентралізації та багато іншого. У "Слузі народу" розповіли, чим займатимуться депутати під час четвертої сесії ВР, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці "Слуги народу" у Facebook.
“Верховна Рада IX скликання готова працювати”, — зазначено на офіційній сторінці.
І вже завтра, як відзначили у “Слузі народу” стартує 4 сесія, під час якої депутати планують взятися за такі питання:
— Державний бюджет України на 2021 рік;
— ухвалення законопроєктів про державні символи;
— законодавство про народовладдя, зокрема, у другому читанні треба ухвалити законопроєкт про всеукраїнський референдум;
— завершення реформи децентралізації (ухвалення законів про укрупнення районів тощо);
— системні реформи в економічній сфері — законодавство про індустріальні парки, локалізація виробництва;
— діджиталізація і розвиток IT-сфери — готується законодавство про створення “Дія Сity”, свого роду віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну та зробити нашу державу конкурентоздатнішою;
— питання економічної безпеки та оборони держави;
— продовження реформи парламенту.
Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що четверту сесію ВР, яка розпочнеться з 1 вересня, буде повністю присвячено підготовці державного бюджету на 2021 рік, а також у пріоритетності пакет економічних законів.