Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166835 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160859 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185608 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161242 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120472 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125080 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135479 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125639 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118886 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  343769 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  361942 просмотра

Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Европейская группа частных инвесторов EQT ведет переговоры о покупке дублинской компании-разработчика видеоигр Keywords Studios за 2,79 миллиарда долларов, что привело к тому, что цена акций Keywords Studios подскочила до самого высокого уровня с 13 марта.

Новости Мира •   •  4990 просмотра
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".

Война •   •  7767 просмотра
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.

Война •   •  7327 просмотра
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который передавал координаты позиций украинских военных для подготовки "прорывной" атаки на Покровском направлении - одном из самых горячих участков фронта.

Война •   •  7804 просмотра
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Еще одного утопленника нашли в 10 метрах от румынского берега в реке Тиса, это уже восьмой такой случай с начала мая.

Общество •   •  7366 просмотра
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но все еще остается значительным, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 и импорта из 5 стран.

Общество •   •  7316 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Три человека получили ранения в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 45 гражданских объектов.

Война •   •  7831 просмотра
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

Украинское правительство ввело политику поддержки бизнеса, позволив компаниям, которые импортируют более 30% энергии, избегать ограничений на потребление электроэнергии, а также упростило процедуры создания резервных автономных мощностей по производству энергии для повышения конкурентоспособности на рынке ЕС.

Экономика •   •  8674 просмотра
Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.

Война •   •  7523 просмотра
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.

политика •   •  46236 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации