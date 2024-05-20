Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Европейская группа прямых инвестиций EQT (EQTAB.ST) ведет переговоры о покупке дублинской компании по разработке видеоигр Keywords Studios (KWS.L) за 2,79 миллиарда долларов. В то же время цена акций Keyword Studios (LON:KWS) резко выросла, - речь идет о достижении самого высокого уровня с 13 марта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена акций Keyword Studios существенно выросла и, вероятно, возрастет в течение понедельника 20 мая после того, как появились сообщения о том, что шведская частная инвестиционная компания EQT ведет переговоры о покупке их за 2,2 миллиарда фунтов. Указывается, что рыночная капитализация акций компании составляет более 1,16 миллиарда долларов США. EQT платит премию в размере 70%, пишут СМИ.

Справка

Основанная в 1998 году, Keywords Studios является глобальным поставщиком творческих и технологических решений для индустрии видеоигр и развлечений и сейчас имеет более 70 предприятий в 26 странах.

Пока непонятно, примет ли это Keyword, поскольку ранее компания по разработке видеоигр отклонила четыре предложения EQT.

Согласно британским правилам поглощения, EQT имеет время до 15 июня, чтобы либо сделать твердое предложение, либо отказаться от сделки.

Напомним,

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