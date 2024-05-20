Акції Keyword Studios різко зросли на тлі повідомлень про ймовірну угоду на $2,79 млрд від інвесткомпанії EQT
Київ • УНН
Європейська група приватних інвесторів EQT веде переговори про купівлю дублінської компанії-розробника відеоігор Keywords Studios за 2,79 мільярда доларів, що призвело до того, що ціна акцій Keywords Studios підскочила до найвищого рівня з 13 березня.
Європейська група прямих інвестицій EQT (EQTAB.ST) веде переговори про купівлю дублінської компанії з розробки відеоігор Keywords Studios (KWS.L) за 2,79 мільярда доларів. Водночас ціна акцій Keyword Studios (LON:KWS) різко зросла, - йдеться про досягнення найвищого рівня з 13 березня, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Ціна акцій Keyword Studios істотно зросла та, ймовірно, зросте протягом понеділка 20 травня після того, як з’явилися повідомлення про те, що шведська приватна інвестиційна компанія EQT веде переговори про купівлю їх за 2,2 мільярда фунтів. Вказується, що ринкова капіталізація акцій компанії становить понад 1,16 мільярда доларів США. EQT сплачує премію в розмірі 70%, пишуть ЗМІ.
Довідка
Заснована в 1998 році, Keywords Studios є глобальним постачальником творчих і технологічних рішень для індустрії відеоігор та розваг і зараз має понад 70 підприємств у 26 країнах.
Поки що незрозуміло, чи прийме це Keyword, оскільки раніше компанія з розробки відеоігор відхилила чотири пропозиції EQT.
Згідно з британськими правилами поглинання, EQT має час до 15 червня, щоб або зробити тверду пропозицію, або відмовитися від угоди.
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