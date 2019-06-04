Активисты устроят ряд митингов под управлениями полиции из-за убийства 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Активисты сегодня устроят ряд митингов под стенами управлений полиции в разных городах из-за убийства 5-летнего Кирилла, передает УНН.
"Пьяные полицейские стреляют по детям на улице, а их коллеги покрывают преступления. Рассказывают нам, что мальчик ударился сам о камни, а врачи нашли пулю в голове ребенка.
Сегодня в 19:00 по всей стране пройдут акции под управлениями полиции ваших городов", - говорится в сообщении, распространенном организация "Сич".
Активисты призывают украинцев приобщаться, чтобы "снова такое не повторилось".
Один из митингов запланирован и в Переяслав-Хмельницком, где активисты планируют требовать "уволить руководство РУВД и всех тех, кто покрывал убийц".
Также пока известен такой перечень городов, где пройдут митинги:
Черновцы: 19:00 - Главное управление нац.полиции в Черновицкой области (Главная, 24)
Кропивницкий: 19:00, вул.Виктора Чмиленко, 41
Тернополь: 19:00, Валовая улица, 11
Днепр: 19:00, Троицкая улица, 20А
Запорожье: 18:00, ул. Матросова, 29
Ужгород: 19:30 ул. Ф. Ракоци, 13
Ровно: 19:00, ул.Николая Хвылевого, 2
Винница: 19:00, Театральная, 10
Херсон: 19:00, ул. К. Гандзюк, 4
Киев: 19:00, ул. Ак.Богомольця, 10
Одесса: 19:00, ул. Еврейская, 12
Луцк: 19:00, Винниченко, 11
Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.