Активісти влаштують низку мітингів під управліннями поліції через убивство 5-річного Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Активісти сьогодні влаштують низку мітингів під стінами управлінь поліції у різних містах через убивство 5-річного Кирила, передає УНН.
"П'яні поліцейські стріляють по дітям на вулиці, а їхні колеги покривають злочини. Розповідають нам що хлопчик вдарився сам об каміння, а лікарі знайшли кулю в голові дитини.
Сьогодні о 19:00 по всій країні відбудуться акції під управліннями поліції ваших міст", - йдеться у повідомленні, яке поширила організація "Січ".
Активісти закликають українців долучатись, аби "знову таке не повторилось".
Один із мітингів запланований і в Переяслав-Хмельницькому, де активісти планують вимагати "звільнити керівництво РУВС та всіх тих, хто покривав убивць".
Також наразі відомий такий перелік міст, де відбудуться мітинги:
Чернівці: 19:00 - Головне управління нац.поліції в Чернівецькій області (Головна,24)
Кропивницький: 19:00, вул.Віктора Чміленка, 41
Тернопіль: 19:00, Валова вулиця, 11
Дніпро: 19:00, Троїцька вулиця, 20А
Запоріжжя: 18:00, вул. Матросова, 29
Ужгород: 19:30 вул. Ф.Ракоці, 13
Рівне: 19:00, вул.Миколи Хвильового, 2
Вінниця: 19:00, Театральна, 10
Херсон: 19:00, вул. К. Гандзюк, 4
Київ: 19:00, вул. Ак.Богомольця, 10
Одеса: 19:00, вул. Єврейська, 12
Луцьк: 19:00, Винниченка, 11
Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.