Активісти влаштують низку мітингів під управліннями поліції через убивство 5-річного Кирила

"П'яні поліцейські стріляють по дітям на вулиці, а їхні колеги покривають злочини. Розповідають нам що хлопчик вдарився сам об каміння, а лікарі знайшли кулю в голові дитини.

Сьогодні о 19:00 по всій країні відбудуться акції під управліннями поліції ваших міст", - йдеться у повідомленні, яке поширила організація "Січ".

Активісти закликають українців долучатись, аби "знову таке не повторилось".

Один із мітингів запланований і в Переяслав-Хмельницькому, де активісти планують вимагати "звільнити керівництво РУВС та всіх тих, хто покривав убивць".

Також наразі відомий такий перелік міст, де відбудуться мітинги:

Чернівці: 19:00 - Головне управління нац.поліції в Чернівецькій області (Головна,24)

Кропивницький: 19:00, вул.Віктора Чміленка, 41

Тернопіль: 19:00, Валова вулиця, 11

Дніпро: 19:00, Троїцька вулиця, 20А

Запоріжжя: 18:00, вул. Матросова, 29

Ужгород: 19:30 вул. Ф.Ракоці, 13

Рівне: 19:00, вул.Миколи Хвильового, 2

Вінниця: 19:00, Театральна, 10

Херсон: 19:00, вул. К. Гандзюк, 4

Київ: 19:00, вул. Ак.Богомольця, 10

Одеса: 19:00, вул. Єврейська, 12

Луцьк: 19:00, Винниченка, 11

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.