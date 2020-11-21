Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации

Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосования которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.