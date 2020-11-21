Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосования которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.
Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Администрация Twitter в день инаугурации передаст официальный аккаунт президента США @POTUS демократу Джо Байдену, которому СМИ отдали победу на выборах. Об этом сообщил представитель социальной сети Ник Пасилио, пишет Politico, передает УНН.
Это произойдет, даже если нынешний глава государства Дональд Трамп, соперник Байдена на выборах, не признает своего поражения.
Следующему президенту также перейдут аккаунты @whitehouse, @FLOTUS и ряд других. Трамп предпочитает использовать свой личный аккаунт в Twitter.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.
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Позже кандидат от Республиканской партии объявил себя победителем на выборах. Он заявлял, что их них была нарушена Конституция. Байден же не исключил, что подаст на Трампа в суд в случае отказа передать власть.