Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.
Акаунти президента США в Twitter перейдуть Байдену в день інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Адміністрація Twitter в день інавгурації передасть офіційний акаунт президента США @POTUS демократу Джо Байдену, якому ЗМІ віддали перемогу на виборах. Про це повідомив представник соціальної мережі Нік Пасіліо, пише Politico, передає УНН.
Це станеться, навіть якщо нинішній глава держави Дональд Трамп, суперник Байдена на виборах, не визнає своєї поразки.
Наступному президенту також перейдуть акаунти @whitehouse, @FLOTUS і ряд інших. Трамп переважно використовує свій особистий аккаунт в Twitter.
Вибори президента Сполучених Штатів пройшли 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.
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Пізніше кандидат від Республіканської партії оголосив себе переможцем на виборах. Він заявляв, що на них них була порушена Конституція. Байден ж не виключив, що подасть на Трампа в суд у разі відмови передати владу.