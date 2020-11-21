Акаунти президента США в Twitter перейдуть Байдену в день інавгурації

Це станеться, навіть якщо нинішній глава держави Дональд Трамп, суперник Байдена на виборах, не визнає своєї поразки.

Наступному президенту також перейдуть акаунти @whitehouse, @FLOTUS і ряд інших. Трамп переважно використовує свій особистий аккаунт в Twitter.

Вибори президента Сполучених Штатів пройшли 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.

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Пізніше кандидат від Республіканської партії оголосив себе переможцем на виборах. Він заявляв, що на них них була порушена Конституція. Байден ж не виключив, що подасть на Трампа в суд у разі відмови передати владу.