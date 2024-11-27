AI и новые горизонты украинского бизнеса. О чем говорили на Forbes Tech 2024

24 ноября в Киеве состоялась конференция Forbes Tech 2024 – один из ведущих технологических форумов Украины для обсуждения современных вызовов и трендов tech-отрасли. В этом году ключевыми темами стали будущее искусственного интеллекта, цифровая трансформация и кибербезопасность. Партнером события выступилам украинская IT-компания FAVBET Tech, передает УНН.

Участниками нынешней Forbes Tech стали представители разных отраслей, включая фармацевтику, промышленность, энергетику и IT. Спикерами тематических панелей и дискуссий стали 57 основателей и руководителей ведущих компаний, лидеров инноваций и инвесторов.

Среди них — Леонид Полупан, руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии, Анна Щербакова, вицепрезидент и операционный директор GlobalLogic Ukraine, Виталий Седлер, соучредитель и CEO Intellias, Максим Баланюк, руководитель R&D Центра Metinvest Digital, CEO Vodafone Ольга Устинова и другие.

Одно из ключевых выступлений на мероприятии провел вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который рассказал о повышении эффективности команд посредством внедрения OKR — системы установления целей.

Как технологии влияют на бизнес-процессы и как собственно бизнеса подготовиться к изменению потребителей и рынков обсудили Татьяна Лукинюк, руководитель Google в Украине, Александр Федоров, CEO и Founder OBRIO, Евгений Выгнан, соучредитель и COO Appflame, Екатерина Крук, руководитель по публичной политике Meta в Центральной и Восточной Европе и Марина Павлюк, генеральный директор Glovo в Украине, и другие.

Forbes Tech в 2024 году объединил более 400 участников, создав уникальную платформу обмена опытом среди лидеров технологической сферы. Среди участников и партнёров была украинская IT-компания FAVBET Tech. СЕО компании Артем Скрипник выступил модератором дискуссионной панели: "ChatGPT – два года. Как эволюционировали юзкейсы украинских компаний?". Вместе с другими участниками он обсудил влияние искусственного интеллекта на современный бизнес: от автоматизации рутинных процессов до разработки новых продуктов и персонализированных решений для клиентов.

"Украинские компании, в том числе и FAVBET Tech, успешно внедряют AI-инструменты в свои рабочие процессы и продукты. Благодарен всем участникам Forbes Tech 2024 за обмен мнениями и поддержку инноваций в Украине", — говорит Артем Скрипник.