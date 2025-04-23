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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Агрессор держит наготове 24 "Калибра" в Черном и Средиземном морях

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В Черном море два корабля рф с 12 "Калибрами", столько же в Средиземном. В Азовском море вражеских судов нет. Страна-террорист нарушает морское право, выключая системы идентификации.

Агрессор держит наготове 24 "Калибра" в Черном и Средиземном морях

Вражеская страна держит ракеты в Черном и Средиземном морях. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

В Черном море сейчас находятся 2 российских военных корабля, оснащенные крылатыми ракетами типа "Калибр". Общее количество боеприпасов, которые они могут применить одновременно, оценивается в 12 ракет. Аналогичное количество ракетного вооружения сейчас фиксируется и в Средиземном море – 2 из 3 вражеских кораблей, находящихся там, также являются носителями "Калибров".

В то же время в водах Азовского моря вражеских боевых единиц пока не зафиксировано.

За прошедшие сутки наблюдалась активность судоходства через Керченский пролив. В направлении Черного моря прошли 4 судна, из которых 3 прибыли из Босфора. В Азовское море отправились 5 судов, также 3 из них прошли из Босфорского пролива.

Несмотря на требования международного морского права, агрессор и в дальнейшем систематически нарушает Конвенцию SOLAS 1974 года. Суда оккупанта часто выключают системы автоматической идентификации, что делает невозможным их отслеживание и представляет угрозу как для навигационной безопасности, так и для гражданского судоходства.

В Черном море дежурит вражеский корабль с ракетами "Калибр" на борту22.04.25, 06:40 • 5398 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
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Украина
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