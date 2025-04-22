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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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В Черном море дежурит вражеский корабль с ракетами "Калибр" на борту

Киев • УНН

 • 680 просмотра

В Черном море 1 вражеский корабль с ракетами "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море 2 ракетоносителя с 12 ракетами.

В Черном море дежурит вражеский корабль с ракетами "Калибр" на борту

российские военные продолжают держать в Черном море один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Существует риск ракетного удара по территории Украины из акватории моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 22.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских ракетоносителей.

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах россии проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 0 судов. 

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

В понедельник, 21 апреля россия официально объявила о завершении "Пасхального перемирия". С окончанием действия перемирия вооруженные силы российской федерации продолжили проведение так называемой "специальной военной операции".

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки22.04.25, 01:04 • 2978 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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