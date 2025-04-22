В Черном море дежурит вражеский корабль с ракетами "Калибр" на борту
Киев • УНН
В Черном море 1 вражеский корабль с ракетами "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море 2 ракетоносителя с 12 ракетами.
российские военные продолжают держать в Черном море один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Существует риск ракетного удара по территории Украины из акватории моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 22.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских ракетоносителей.
В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет
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