В Чорному морі чергує ворожий корабель з ракетами "Калібр" на борту
Київ • УНН
У Чорному морі 1 ворожий корабель з ракетами "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі 2 ракетоносії з 12 ракетами.
російські військові продовжують тримати у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Існує ризик ракетного удару по території України з акваторії моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 22.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 0 суден.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
У понеділок, 21 квітня росія офіційно оголосила про завершення "Великоднього перемир'я". З закінченням дії перемир'я збройні сили російської федерації продовжили проведення так званої "спеціальної військової операції".
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