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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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MIM-104 Patriot

Агресор тримає напоготові 24 "Калібри" в Чорному та Середземному морях

Київ • УНН

 • 532 перегляди

В Чорному морі два кораблі рф з 12 "Калібрами", стільки ж у Середземному. В Азовському морі ворожих суден немає. Країна-терорист порушує морське право, вимикаючи системи ідентифікації.

Агресор тримає напоготові 24 "Калібри" в Чорному та Середземному морях

Ворожа країна тримає ракети в Чорному та Середземному морях. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

Деталі

У Чорному морі наразі перебувають 2 російські військові кораблі, оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Загальна кількість боєприпасів, які вони можуть застосувати одночасно, оцінюється в 12 ракет. Аналогічна кількість ракетного озброєння наразі фіксується і в Середземному морі – 2 з 3 ворожих кораблів, що там перебувають, також є носіями "Калібрів".

Водночас у водах Азовського моря ворожих бойових одиниць наразі не зафіксовано.

За минулу добу спостерігалася активність судноплавства через Керченську протоку. У напрямку Чорного моря пройшли 4 судна, з яких 3 прибули з Босфору. В Азовське море вирушили 5 суден, також 3 з них пройшли з Босфорської протоки.

Попри вимоги міжнародного морського права, агресор й надалі систематично порушує Конвенцію SOLAS 1974 року. Судна окупанта часто вимикають системи автоматичної ідентифікації, що унеможливлює їх відстежуваність і становить загрозу як для навігаційної безпеки, так і для цивільного судноплавства.

В Чорному морі чергує ворожий корабель з ракетами "Калібр" на борту22.04.25, 06:40 • 5398 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Збройні сили України
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