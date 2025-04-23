Агресор тримає напоготові 24 "Калібри" в Чорному та Середземному морях

Ворожа країна тримає ракети в Чорному та Середземному морях. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 російські військові кораблі, оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Загальна кількість боєприпасів, які вони можуть застосувати одночасно, оцінюється в 12 ракет. Аналогічна кількість ракетного озброєння наразі фіксується і в Середземному морі – 2 з 3 ворожих кораблів, що там перебувають, також є носіями "Калібрів".

Водночас у водах Азовського моря ворожих бойових одиниць наразі не зафіксовано.

За минулу добу спостерігалася активність судноплавства через Керченську протоку. У напрямку Чорного моря пройшли 4 судна, з яких 3 прибули з Босфору. В Азовське море вирушили 5 суден, також 3 з них пройшли з Босфорської протоки.

Попри вимоги міжнародного морського права, агресор й надалі систематично порушує Конвенцію SOLAS 1974 року. Судна окупанта часто вимикають системи автоматичної ідентифікації, що унеможливлює їх відстежуваність і становить загрозу як для навігаційної безпеки, так і для цивільного судноплавства.

В Чорному морі чергує ворожий корабель з ракетами "Калібр" на борту