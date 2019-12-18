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Аграрный комитет завершил заседание по рынку земли, которое продолжалось более 7 часов

Аграрный комитет завершил заседание по рынку земли, которое продолжалось более 7 часов

Киев  •  УНН

 • 14880 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики завершил заседание по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине, рассмотрев 192 правки, передает корреспондент УНН.

Так, в 00:30 19 декабря председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский завершил заседание комитета, которое началось в 17:00 18 декабря, об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Во время заседания комитета народные депутаты рассмотрели 192 поправки из более 4,5 тыс., которые были поданы.

Добавим, по словам председателя комитета Николая Сольского, следующее заседание комитета состоится 19 декабря в 08:00.

Напомним, во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины. Фракции “ОПЗЖ” и “Батькивщина” при рассмотрении поправок начали выкрикивать “Позор” с требованием закончить заседание комитета, которое продолжалось тогда уже почти 6 часом.

Перед этим, на заседании комитета во время раздачи материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.

Как сообщалось ранее, председатель комитета Николай Сольский сообщал, в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4,5 тыс. поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

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