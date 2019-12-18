Аграрний комітет завершив засідання щодо ринку землі, яке тривало понад 7 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики завершив засідання щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні, розглянувши 192 правки, передає кореспондент УНН.
Так, о 00:30 19 грудня голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський завершив засідання комітету, яке розпочалося о 17:00 18 грудня, щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні. Під час засідання комітету народні депутати розглянули 192 правки з понад 4,5 тис., що були подані.
Додамо, за словами голови комітету Миколи Сольського, наступне засідання комітету відбудеться 19 грудня о 08:00.
Нагадаємо, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України. Фракції “ОПЗЖ” та “Батьківщина” під час розгляду поправок почали викрикувати “Ганьба” з вимогою закінчити засідання комітету, яке тривало тоді вже майже 6 годин.
Перед цим, на засіданні комітету під час роздачі матеріалів, а саме таблиці з поправками до законопроекту про ринок землі, представники фракцій “ОПЗЖ” та “Батьківщина” висловили позицію про нелегітимність відповідного засідання та голосувань, адже в таблиці біля кожної правки вказані рішення “прийнято” та “відхилено”, хоча голосування за відповідні поправки ще не відбулося.
Як повідомлялося раніше, голова комітету Микола Сольський повідомляв, до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.