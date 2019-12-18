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Перерва під час засідання аграрного комітету триває майже на годину

Перерва під час засідання аграрного комітету триває майже на годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики була оголошена перерва на 10 хвилин, проте, протягом майже години голова та члени комітету не повертаються до зали засідань, передає кореспондент УНН.

Так, під час обговорення законопроекту про ринок землі голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський оголосив перерву на 10 хвилин. Проте, вже майже годину, станом на 19:05 до зали засідань не повернувся ні голова, ні більшість членів комітету.

Додамо, під час роздачі матеріалів, а саме таблиці з поправками до законопроекту про ринок землі, представники фракцій “ОПЗЖ” та “Батьківщина” висловили позицію про нелегітимність відповідного засідання та голосувань, адже в таблиці біля кожної правки вказані рішення “прийнято” та “відхилено”, хоча голосування за відповідні поправки ще не відбулося.

“Таблиця сьогодні роздана та, яка була роздана раніше, плюс додано ті правки в таблицю для розгляду, які були проголосовані як комітетські і роздані комітетом. Вона на 99% відображає пропозиції, які були надані раніше”, — прокоментував Сольський.

Так, відповідна суперечка і була причиною оголошення перерви під час засідання комітету.

Раніше УНН повідомляв, членам комітету з питань аграрної та земельної політики після перерви роздали стос паперів із запропонованими правками до законопроекту про ринок землі, комітет почав їх розгляді і проголосував за першу поправку.

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