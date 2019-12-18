В Агрокомітет принесли стос паперів з правками: прийняли першу з них
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Членам комітету з питань аграрної та земельної політики після перерви роздали стос паперів із запропонованими правками до законопроекту про ринок землі, комітет почав їх розгляді і проголосував за першу поправку, передає кореспондент УНН.
Так, після оголошеної перерви для внесення правок до законопроекту про ринок землі, членам комітету роздали стос паперів з поданими правками. Так, нардепи розпочали розгляд правок і вже проголосували першу поправку.
Нагадаємо, Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час засідання комітету оголосив перерву на півтори години для того, щоб внести до порівняльної таблиці нові поправки до законопроекту№ 2178-10 про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Як повідомлялося раніше, голова комітету Микола Сольський повідомляв, до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.