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Комітет оголосив перерву в засіданні для внесення поправок до законопроекту про ринок землі

Комітет оголосив перерву в засіданні для внесення поправок до законопроекту про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час засідання комітету оголосив перерву на півтори години для того, щоб внести до порівняльної таблиці нові поправки до законопроекту№ 2178-10 про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Відповідне рішення підтримала більшість народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Ставлю на голосування внесення поправок до порівняльної таблиці законопроекту № 2178-10. Доручити секретаріату внести подані поправки до порівняльної таблиці”, — зазначив Сольський.

Так, було запропоновано внести до порівняльної таблиці поправки від комітету для їх подальшого розгляду.

“Оголосити перерву на півтори години, для внесення поправко від комітету до порівняльної таблиці. В нас засідання продовжується о 17:00”, — сказав Сольський.

Нагадаємо, голова комітету Микола Сольський повідомив, що комітет з аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні планує розглянути пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо концентрації 10 тисяч га землі в одні руки.

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