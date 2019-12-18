Комітет оголосив перерву в засіданні для внесення поправок до законопроекту про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час засідання комітету оголосив перерву на півтори години для того, щоб внести до порівняльної таблиці нові поправки до законопроекту№ 2178-10 про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Відповідне рішення підтримала більшість народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Ставлю на голосування внесення поправок до порівняльної таблиці законопроекту № 2178-10. Доручити секретаріату внести подані поправки до порівняльної таблиці”, — зазначив Сольський.
Так, було запропоновано внести до порівняльної таблиці поправки від комітету для їх подальшого розгляду.
“Оголосити перерву на півтори години, для внесення поправко від комітету до порівняльної таблиці. В нас засідання продовжується о 17:00”, — сказав Сольський.
Нагадаємо, голова комітету Микола Сольський повідомив, що комітет з аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні планує розглянути пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо концентрації 10 тисяч га землі в одні руки.