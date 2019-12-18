Комітет оголосив перерву в засіданні для внесення поправок до законопроекту про ринок землі

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час засідання комітету оголосив перерву на півтори години для того, щоб внести до порівняльної таблиці нові поправки до законопроекту№ 2178-10 про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Відповідне рішення підтримала більшість народних депутатів України, передає кореспондент УНН.