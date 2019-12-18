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Аграрний комітет сьогодні розгляне пропозицію Зеленського щодо продажу землі в одні руки

Аграрний комітет сьогодні розгляне пропозицію Зеленського щодо продажу землі в одні руки

Київ • УНН

 • 11702 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітет з аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні планує розглянути пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо концентрації 10 тисяч га землі в одні руки. Про це в кулуарах Ради повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, чи є вже затвердженою пропозиція Зеленського щодо концентрації 10 тисяч гектарів землі в одні руки, Сольський відповів: "Ми розуміємо, що заява Президента вкрай важлива. Разом з тим, ми сьогодні на комітеті це будемо розглядати".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з аграріями Київщини, що пропонує аграрному комітету зменшити обсяг продажу землі до 10 гектарів.

Українські Національні Новини

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