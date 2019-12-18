Аграрный комитет сегодня рассмотрит предложение Зеленского о продаже земли в одни руки

Отвечая на вопрос, есть ли уже утвержденной предложение Зеленского по концентрации 10 тысяч гектаров земли в одни руки, Сольский ответил: "Мы понимаем, что заявление Президента крайне важное. Вместе с тем, мы сегодня на комитете это будем рассматривать".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с аграриями Киевской области, что предлагает аграрному комитету уменьшить объем продажи земли в 10 гектаров.