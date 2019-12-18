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Перерыв во время заседания аграрного комитета продолжается почти на час

Перерыв во время заседания аграрного комитета продолжается почти на час

Киев  •  УНН

 • 11411 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики был объявлен перерыв на 10 минут, однако, в течение почти часа председатель и члены комитета не возвращаются в зал заседаний, передает корреспондент УНН.

Так, при обсуждении законопроекта о рынке земли председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский объявил перерыв на 10 минут. Однако, уже почти час, по состоянию на 19:05 в зал заседаний не вернулся ни председатель, ни большинство членов комитета.

Добавим, во время раздачи материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено ”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.

“Таблица сегодня роздана та, которая была роздана ранее, плюс добавлено те правки в таблицу для рассмотрения, которые были проголосованы как комитетские и розданы комитетом. Она на 99% отражает предложения, которые были предоставлены ранее”, - прокомментировал Сольский.

Так, соответствующая спор и была причиной объявления перерыва в ходе заседания комитета.

Ранее сообщал УНН, членам комитета по вопросам аграрной и земельной политики после перерыва раздали стопку бумаг с предложенными поправками в законопроект о рынке земли, комитет начал их рассмотрение и проголосовал за первую поправку.

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