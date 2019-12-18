Під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України, передає кореспондент УНН.
Так, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики виникла бійка між народними депутатами України, у якій брали участь нардеп від “ОПЗЖ” Ілля Кива та нардеп від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко і нардеп від фракції “Слуга народу” Андрій Мотовиловець. Наразі представники “ОПЗЖ” та “Батьківщини” заблокували місце голови комітету.
Голова комітету Микола Сольський після бійки оголосив перерву на 15 хвилин.
Додамо, фракції “ОПЗЖ” та “Батьківщина” під час розгляду поправок почали викрикувати “Ганьба” з вимогою закінчити засідання комітету, яке триває вже майже 6 годин.
Також, кореспондент УНН передає, за словами члена фракції “Батьківщина” Вадима Івченко, агроактивісти з восьми областей завтра вирушають на Київ, щоб провести акцію протесту під стінами ВРУ.
Нагадаємо, на засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики під час роздачі матеріалів, а саме таблиці з поправками до законопроекту про ринок землі, представники фракцій “ОПЗЖ” та “Батьківщина” висловили позицію про нелегітимність відповідного засідання та голосувань, адже в таблиці біля кожної правки вказані рішення “прийнято” та “відхилено”, хоча голосування за відповідні поправки ще не відбулося.