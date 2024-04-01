Аграрные ассоциации Украины и Польши продолжат переговоры на этой неделе - Минагрополитики

Аграрные ассоциации Украины и Польши продолжат переговоры на этой неделе, с тем, чтобы еще в этом месяце выйти на широкие украинско-польские переговоры для решения вопроса агроторговли, отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Очень важно, что был прямой диалог,... и что в том числе участвовали в переговорах представители производителей, профильных ассоциации с обеих сторон... Фактически, это впервые... Очень важно, что ассоциации по разным отраслям зафиксировали связь, и на следующей неделе (с 1 апреля - ред.) продолжат встречи, для того, чтобы четко согласовать параметры. Все поняли, что взаимодействие и сотрудничество, договариваться - это, в конечном итоге, будет иметь лучший результат", - сказал Высоцкий.

По его словам, между ассоциациями встречи будут уже на этой неделе, "5 апреля", "а если мы говорим о такой широкой, то она планируется на середину - вторую половину апреля".

Он указал, что сейчас должны отработать по направлениям каждую отрасль, чьи представители были на переговорах, в частности, речь пойдет о малине, соке, меде, яйцах, зерновых, мясе птицы. "И тогда финализировать на широкие (переговоры - ред.)", - указал Высоцкий.

"То есть, это задача на апрель. Будет все делаться, чтобы максимально быстро в пределах следующих первых недель апреля это реализовать", - отметил заместитель министра.

"Есть сдержанный оптимизм, который позволяет надеяться, что после еще нескольких встреч фиксации конечных параметров удастся наконец решить эту проблему", - подчеркнул Высоцкий.

Чиновник также сообщил, что вопрос транзита украинского зерна поднимается на всех переговорах. "Однозначно говорится, что транзит должен быть доступным без каких-либо остановок и блокировок", - резюмировал первый заместитель министра.

Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий