Аграрное рейдерство: где искать защиты от земельного беспредела украинскому фермеру

По Вашему мнению, почему явление рейдерских захватов в Украине не ограничивается единичными случаями?

Создается впечатление, что в Украине действуют самые благоприятные условия для осуществления рейдерами противозаконных деяний. Злоумышленники пользуются отсутствием четкой вертикали власти и законодательства, которое должно защищать бизнес от этого позорного явления. Все нормативно-правовые акты, которые были приняты в последние годы, в частности, что касается юридических лиц, корпоративных прав, регистрации прав - все это сыграло на руку тем, кто хочет поживиться чужим имуществом.

Поэтому если раньше рейдерство выглядело как налет неизвестных на поля с чужим урожаем, то современные рейдеры более осведомленные. Их деятельность очень часто сопровождают юристы, адвокаты, обладающие правом, имеющие при себе какие-то документы, договоры, или что еще хуже - на спешку вынесенные решения суда. Прикрываясь этим, рейдеры делают, что хотят.

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По инициативе правительства летом были созданы оперативные штабы, призванные бороться с попытками рейдерских захватов земель и собранного урожая. Какой эффект?

Цель деятельности антирейдерских оперативных штабов до сих пор не ясна. Их создали, но не наделили никакими реальными функциями, полномочиями, которые могут влиять на ход "земельного беззакония". Если у человека произошла ситуация, похожая на рейдерство, он обращается с соответствующей жалобой в такой штаб. Комиссия при штабе рассматривает жалобу, изучает и выносит заключение. Парадокс в том, что этот вывод не является обязательным для исполнения, он имеет исключительно рекомендательный характер. То есть создание таких штабов лишь ускорило информирование соответствующих органов о том, что какое-то хозяйство пострадало от рейдерства. Не более.

Однако есть и другая сторона медали деятельности таких штабов. Расскажу на собственном примере. Когда СП "Добрий господар" пострадало от рейдерства - я просила помощи у штаба. Но он так и не собрался. Почему - не знаю. Однако когда в этом году в штаб обратились наши оппоненты, которые пытаются забрать наши активы, - по их заявлению такой штаб собрался. И получилось так, что нашей стороне, которую обвинили в беззаконии, не предоставили возможности доказать, что это не так. Нет регламента о деятельности таких штабов, как и нет инструментов для оперативного вмешательства в ситуацию и тому подобное. Собрались, поинформировали ... попрощались.

Отдельные юристы публично выступают за введение уголовной ответственности для нотариусов и госрегистраторов за несообщение предыдущему владельцу или арендатору о том, что будет проводиться изменение в реестре. Как считаете, целесообразно ли такое предложение? И поможет ли?

Сегодня у нас существует уголовная ответственность за предоставление недостоверных сведений определенными лицами государственному регистратору. Эти изменения, как антирейдерские нормы, были внесены в Уголовный Кодекс Украины еще года 3-4 назад, однако они не действуют. Я еще не встречала ни одного человека, который был наказан за то, что он предоставил недостоверные сведения государственному регистратору. Правоохранительные органы даже не регистрируют производства по этим статьям - 205, они обычно регистрируют их по статье 190 или 191. Никто не понимает дальнейшее действие этих антирейдерских норм, они относительно новые и недостаточно корректно выписаны в УК.

Наряду с этим я не вижу необходимости и смысла вводить уголовную ответственность для нотариусов и госрегистраторов за несообщение предыдущему владельцу или арендатору, что будет проводиться изменение в реестре. За что их наказывать, если законодательство выписано таким образом, что любое лицо может воспользоваться его пробелами? И здесь речь идет не о госрегистраторах.

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Например, в законе о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей есть норма, которая говорит, что протокол общего собрания общества может быть удостоверен председателем и секретарем собрания. Однако отмечено, что председатель и секретарь собрания должны быть учредителями этого общества. Этой нормой пользуются все рейдеры. Они приносят государственному регистратору живые подписи под нотариальным удостоверением людей. Этот документ является настоящим, и государственный регистратор проводит государственную регистрацию. А потом оказывается, что эти лица, подписавшие документ, никакого отношения к сообществу не имеют. За что должен отвечать государственный регистратор в таком случае? Почему же тогда для государственного регистратора должна быть большая уголовная ответственность, чем для тех людей, кто действительно предоставляет следующие документы и в результате получает активы чужого общества? Отвечать перед законом должны одинаково все, усиливать ответственность одних, обходя стороной других, - не целесообразно.

Кроме госрегистраторов, злоумышленники часто просят помощи у украинских судов. Последние - нередко ее предоставляют. Может ли отечественный предприниматель рассчитывать на объективное решение проблемы со стороны служителя Фемиды? Какова Ваша практика по делу "Доброго господаря"?

Я принадлежу к тем людям, которые считают, что судебную власть надо перестать терроризировать и оставить в покое. В Конституции Украины прописано, что судебная ветвь власти должна быть независимой. Когда судьи себя чувствуют безопасными, когда они понимают, что на них не будет влияния, тогда они могут выносить справедливые решения по внутреннему убеждению. Это мое личное субъективное мнение.

По так называемым рейдерским решениям служителей Фемиды - у них следующее основание: неудовлетворительное материальное положение судьи или влияние, которое оказывают на судью соответствующие органы и чиновники. Если знать, каким образом на судью повлиять - я думаю любого служителя Фемиды можно заставить вынести нужное решение. Это, опять же, мое личное мнение.

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По ситуации, в которой оказалось СП "Добрий господар". Я не знаю, чем руководствовался судья, вынося решение по нашему предприятию. Для меня это загадка. Не буду говорить, что он был материально заинтересованным, или что на него оказывалось давление, хотя я не исключаю этого. Однако если бы можно было обнародовать материалы дела, на основании которых он (судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк - ред.) вынес так называемое "рейдерское постановление" - очевидным стало бы то, что судья злоупотреблял своим положением. Всего в Харьковский хозяйственный суд нашими оппонентами - "Фермер Агро" и "Щедрі лани" было подано 5 заявлений об обеспечении иска. Одновременно. Все судьи, кроме Присяжнюка, вернули заявления заявителям. По разным причинам. При этом только один Присяжнюк таки вынес "рейдерское" решение.

Возможно, так случилось потому, что этот судья уже прошел первый этап оценки. Мне кажется, что он считает, что худшее для себя уже преодолел, и ему ничего не мешает выносить такие решения.

В целом на сейчас уверенности в том, что какой-то судья не вынесет похожего решения, нет ни у одного владельца бизнеса. Будучи директором и адвокатом, я не имею права давать оценку действиям Присяжнюка, однако я считаю, что это не совсем правильно.

Не так давно возглавляемое Вами предприятие лишилось выращенного урожая. В СМИ много информации об этом конфликте. Ваша сторона, как и оппоненты, настаивают на своей правоте. Внесите ясность - чья все-таки земля? Как вам удалось вернуть право ее аренды и как она ранее оказалась в руках "Фермер Агро"?

Ситуация с СП "Добрий господар" - это классическая схема рейдерства украинских земель. Есть такой вид рейдерства, как завладение активами, без смены собственников и руководителей предприятия. Мы стали заложниками именно такой схемы.

СП "Добрий господар" было основано в 2012 году. Договоры аренды на 2,4 тыс. га земли были заключены между физлицами-пайщиками, проживающими на территории земель Картамышского сельского совета, и СП "Добрий господар" в 2012-2014 годах. Эта информация подтверждается реестрами.

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Анализируя ситуацию, я пришла к выводу, что подготовка к рейдерству наших земель происходила загодя. Бывший директор "Доброго господаря" - Юрий Анатольевич Ваткин, без знания другого основателя общества, по собственной инициативе начал разрывать договоры аренды с пайщиками. Начали формироваться долги перед людьми, а Ваткин, вместе с такими лицами, как Юрчик и Карабань, начал основывать другие предприятия - "Фермер Агро" и "Щедрі лани Слобожанщини", при этом обещая тем, кому должен, предоставить взамен средств корпоративные права в "Добром господаре".

Я стала директором СП 20 сентября 2017 года. Начала возвращать активы, которые были отобраны у Общества. 21 сентября я прибыла на территорию хозяйства и увидела, что там уже нет ничего - ни техники, ни запасов, ни посевного материала, ни урожая 2017 года. О том, что Ваткин разрывает с пайщиками договоры, я узнала от остальных. Пайщики обратились ко мне с открытым письмом и попросили помощи. Они писали, что Ваткин ввел их в заблуждение.

К концу 2017 года году мы вернули почти всю технику на предприятие, кроме двух похищенных единиц. Посевной материал частично нашли, частично нет. Тот урожай, который был выращен "Добрим господарем" в 2017 году, Андрей Карабань полностью скосил и вывез в неизвестном нам направлении.

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Мы начали заключать новые договоры аренды с пайщиками, начали восстанавливать деятельность предприятия. Но появился предприниматель Андрей Обора. 22 мая 2018 года он купил корпоративные права "Фермер Агро". Отмечу, что перед этим он неоднократно просил меня продать корпоративные права "Доброго господаря". Даже пытался взять в субаренду земельные участки нашего предприятия, на что получил отказ. Подчеркну, что Обора стал владельцем "Фермер Агро" в мае 2018 года, а земельные участки "Доброго господаря" были засеяны еще в апреле 2018 года. Это и есть ответ на ваш вопрос, кому же в действительности принадлежит урожай.

Какая перспектива решения ситуации в пользу дольщиков?

На сегодня мы рассчитываем на то, что сможем сохранить то, что нам принадлежит. Обора говорит о том, что мы пытаемся завладеть земельными участками его пайщиков. У него таких аж пять человек, но мы на них не претендуем. "Добрий господар" претендует на те земельные участки, которые арендует СП. И мы будем делать все, чтобы эти земельные участки продолжал обрабатывать "Добрий господар". Обору или других лиц к возделыванию арендованных нами земельных участков мы не допустим.