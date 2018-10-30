Селяни закликали Світличну врятувати їх від рейдерства - петиція

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Селяни Харківської області, звернулися до керівника облдержадміністрації Юлії Світличної із закликом зупинити рейдерство сільськогосподарських земель та врожаю СП “Добрий господар”. Свої вимоги та заклики до обласних чиновників мешканці села Картамиш подали у вигляді петиції на порталі Харківської ОДА, передає УНН з посиланням на телеканал "Перший діловий".