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Селяни закликали Світличну врятувати їх від рейдерства - петиція

Селяни закликали Світличну врятувати їх від рейдерства - петиція

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Селяни Харківської області, звернулися до керівника облдержадміністрації Юлії Світличної із закликом зупинити рейдерство сільськогосподарських земель та врожаю СП “Добрий господар”. Свої вимоги та заклики до обласних чиновників мешканці села Картамиш подали у вигляді петиції на порталі Харківської ОДА, передає УНН з посиланням на телеканал "Перший діловий".

“Ми, мешканці села Картамиш Первомайського району Харківської області, є законними власники своїх паїв. На підставі договорів про право оренди належні нам земельні ділянки обробляє ТОВ "СП "Добрий господар“.

Однак, 13 жовтня вирощений "Добрим господарем" врожай соняшника незаконно скосив та вивіз із села місцевий бізнесмен Андрій Обора. Його дії ми розцінюємо як рейдерство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Харківській ОДА пообіцяли допомогти селянам повернути вкрадений врожай

Підконтрольні йому фірми ("Фермер-Агро" та "Щедрі лани Слобожанщини") "знайшли підхід" до судді Господарського суду Харківської області Олексія Присяжнюка. І той, 12 жовтня наклав незаконні арешти на наші паї та вирощений урожай. Прикриваючись ухвалою Присяжнюка, Обора вже вивіз 1200 тонн нашого насіння!” — йдеться у петиції селян до Світличної.

Крім того, як повідомили селяни, Обора, на якого вони скаржаться, засіяв їх паї озимою пшеницею, попри те, що “єдиним та легальним орендарем цих земель є СП “Добрий господар”.

“Це йому (Оборі — ред.) дозволила зробити також ухвала судді Присяжнюка, котрий ще 12.10.18 дивним чином "арештував" озиму пшеницю, незаконно висіяну Оборою лише 22.10.18 року”, — пояснили селяни.

“Ми вимагаємо:

— Зупинити Обору!

— Повернути нам викрадений у нас врожай!

— Взяти під особистий контроль розслідування рішень судді Присяжнюка на предмет корупції!

— Покарати винних у рейдерстві наших земель та зернових!” — йдеться у петиції.

Мешканці села Картамиш також закликали громадськість та журналістів “не лишатися осторонь та підтримати їх село у нерівній боротьбі” за власний врожай.

Нагадаємо, директор СП “Добрий господар” Ганна Камінська раніше заявила про те, що отримала погрози на свою адресу від Андрія Обори.

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