Селяне призвали Светличную спасти их от рейдерства - петиция

КИЕВ. 30 октября. УНН. Селяне Харьковской области обратились к руководителю облгосадминистрации Юлии Светличной с призывом остановить рейдерство сельскохозяйственных земель и урожая СП "Добрий господар". Свои требования и призывы к областным чиновникам жители села Картамыш подали в виде петиции на портале Харьковской ОГА, передает УНН со ссылкой на телеканал "Первый деловой".