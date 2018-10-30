Селяне призвали Светличную спасти их от рейдерства - петиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Селяне Харьковской области обратились к руководителю облгосадминистрации Юлии Светличной с призывом остановить рейдерство сельскохозяйственных земель и урожая СП "Добрий господар". Свои требования и призывы к областным чиновникам жители села Картамыш подали в виде петиции на портале Харьковской ОГА, передает УНН со ссылкой на телеканал "Первый деловой".
“Мы, жители села Картамыш Первомайского района Харьковской области, являемся законными владельцы своих паев. На основании договоров о праве аренды принадлежащие нам земельные участки обрабатывает ООО „СП „Добрий господар“.
Однако, 13 октября выращенный „Добрим господарем“ урожай подсолнечника незаконно скосил и вывез из села местный бизнесмен Андрей Обора. Его действия мы расцениваем как рейдерство.
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Подконтрольные ему компании ("Фермер-Агро" и "Щедрі лани Слобожанщини") "нашли подход" к судье Хозяйственного суда Харьковской области Алексею Присяжнюку. И тот, 12 октября наложил незаконные аресты на наши паи и выращенный урожай. Прикрываясь постановлением Присяжнюка, Обора уже вывез 1200 тонн наших семян!" - говорится в петиции селян к Светличной.
Кроме того, как сообщили селяне, Обора, на которого они жалуются, засеял их паи озимой пшеницей, несмотря на то, что "единственным и законным арендатором этих земель является СП “Добрий господар”.
“Это ему (Оборе — ред.) позволило сделать также постановление судьи Присяжнюка, который еще 12.10.18 странным образом "арестовал" озимую пшеницу, незаконно высеянную Оборой только 22.10.18 года”, — пояснили селяне.
“Мы требуем:
— Остановить Обору!
— Вернуть нам похищенный у нас урожай!
— Взять под личный контроль расследование решений судьи Присяжнюка на предмет коррупции!
— Наказать виновных в рейдерстве наших земель и зерновых!” - говорится в петиции.
Жители села Картамыш также призвали общественность и журналистов “не оставаться в стороне и поддержать их село в неравной борьбе” за свой урожай.
Напомним, директор СП “Добрий господар” Анна Каминская ранее заявила о том, что получила угрозы в свой адрес от Андрея Оборы.