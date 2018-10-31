Боротьба за врожай: селяни Харківщини оскаржують "рейдерську" судову ухвалу

Відповідна ухвала оскаржуватиметься у Східному апеляційному господарському суді, засідання призначено на 8 листопада, уточнила Камінська.

“Ми дуже готуємося до цього засідання. Виконавче провадження за цією ухвалою вже закінчене. Однак, нам потрібно оскаржити цю ухвалу, оскільки вона була винесена незаконно, із грубими порушеннями, без достатніх доказів у справі. Факт оскарження цієї ухвали в апеляційному порядку або підтвердить наші сумніви щодо законності ухвали, або навпаки. Особисто я сумніваюсь в останньому”, — підкреслила вона.

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Під час винесення даної ухвали Присяжнюк ґрунтувався на даних витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, що давно втратили свою актуальність, наголосила Камінська.

“Доказів про те, що урожай належить "Фермер Агро" або "Щедрим ланам Слобожанщини" взагалі не було. „Фермер Агро“ надав лише статистичні звіти, у яких вказана площа (паїв — ред.) навіть не співпадала із реальною. Не було зазначено і того, що це за земельні ділянки, якої площі та в якому районі вони знаходяться. Якісь листи та жодних доказів, нічого з того, що підтверджувало б право власності або право користування "Фермер Агро" або "Щедрим ланам" земельними ділянками у матеріалах справи немає”, — сказала вона.

Нагадаємо, суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк напередодні виніс ухвали в інтересах “Фермер Агро” та “Щедрих ланів Слобожанщини”, якою наклав арешти на земельні ділянки та врожай, що належить фермерам СП “Добрий господар”. Крім того, в ухвалі був прописаний арешт на посіви озимої пшениці, яка на момент винесення рішення взагалі ще не була висіяна на поле, і яку “Фермер Агро” висіяв лише за 10 днів після ухвали Присяжнюка.

Фермери СП “Добрий господар” охрестили судову ухвалу Присяжнюка “рейдерською”, адже саме вона дозволила “Фермер Агро” вивезти з їх паїв понад 1000 тонн врожаю соняшнику у невідомому напрямку.

Зараз селяни борються за повернення свого врожаю і з відповідною петицією звернулися до голови ХОДА Анни Світличної.