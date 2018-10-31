Борьба за урожай: селяне Харьковской области оспаривают "рейдерское" судебное решение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. СП "Добрий господар" подал обжалование на постановление судьи Хозяйственного суда Харьковской области Алексея Присяжнюка, которая без всяких на то правовых оснований разрешил ООО "Фермер Агро" скосить урожай подсолнечника на полях СП. Об этом УНН сообщила директор СП "Добрий господар" Анна Каминская.
Соответствующее постановление оспариваться в Восточном апелляционном суде, заседание назначено на 8 ноября, уточнила Каминская.
"Мы очень готовимся к этому заседанию. Исполнительное производство по этому постановлению уже закончено. Однако, нам нужно обжаловать это решение, поскольку оно было вынесено незаконно, с грубыми нарушениями, без достаточных доказательств по делу. Факт обжалования этого постановления в апелляционном порядке либо подтвердит наши сомнения в законности решения, либо наоборот. Лично я сомневаюсь в последнем", - подчеркнула она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко признал, что в Украине все еще есть рейдерство
При вынесении данного постановления Присяжнюк основывался на данных выписки из реестра прав на недвижимое имущество, что давно потеряли свою актуальность, отметила Каминская.
"Доказательств о том, что урожай принадлежит "Фермер Агро" или "Щедрим ланам Слобожанщини" вообще не было. "Фермер Агро" предоставил только статистические отчеты, в которых указана площадь (паев - ред.) даже не совпадала с реальной. Не было отмечено и того, что это за земельные участки, какой площади и в каком районе они находятся. Какие-то письма и никаких доказательств, ничего из того, что подтверждало бы право собственности или право пользования "Фермер Агро" или "Щедрим ланам Слобожанщини" земельными участками в материалах дела нет", - сказала она.
Напомним, судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк накануне вынес решение в интересах "Фермер Агро" и "Щедрих ланів Слобожанщини", которым наложил арест на земельные участки и урожай, принадлежащей фермерам СП "Добрий господар". Кроме того, в постановлении был прописан арест на посевы озимой пшеницы, которая на момент вынесения решения вообще не была высеяна на поле, и которую "Фермер Агро" высеял только через 10 дней после решения Присяжнюка.
Фермеры СП "Добрий господар" окрестили судебное решение Присяжнюка "рейдерским", ведь именно оно позволила "Фермер Агро" вывезти из их паев более 1000 тонн урожая подсолнечника в неизвестном направлении.
Сейчас селяне борются за возвращение своего урожая и с соответствующей петицией обратились к председателю Харьковской ОГА Анне Светличной.