Фермерам Харківщини досі не повернули вкрадений врожай - Камінська
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сільськогосподарському підприємству "Добрий господар" досі не повернули урожай соняшнику, який був незаконно скошений і вивезений із орендованих підприємством полів місцевим бізнесменом Андрієм Оборою. Про це УНН повідомила директор СП “Добрий господар” Ганна Камінська.
“Врожай досі не повернули, триває кримінальне розслідування з цього приводу. А тим часом Обора маніпулює людьми, розповідаючи, що врожай був скошений чи не мною особисто”, — розповіла Камінська.
Жителі села Картамиш, які є законними власниками паїв, розцінюють свавілля Обори як “рейдерство”, уточнила Камінська. Він скосив та вивіз врожай ще 13 жовтня, нагадала вона.
“Обора не розраховується із своїми пайщиками. Останні йдуть до нас, отримують орендну плату у нас. Хоча Обора переконував, що у нього є договори із пайщиками, і що він їм платитиме. Можливо, ті наближені люди, які за нього голосують, і отримали плату. Проте переважна більшість пайщиків отримує її у “Доброго господаря”, — розповіла вона.
Камінська нагадала, що Обора отримав “законне” право скосити чужий урожай завдяки “рейдерській” ухвалі судді Господарського суду Харківської області Олексія Присяжнюка. Сьогодні документ оскаржувався у Східному апеляційному господарському суді, поінформувала вона.
“Ми дуже готувалися до цього засідання. Проте інша сторона оголосила колегії суддів відвід. Розгляд справи зупинений, дата наступного засідання не відома”, — повідомила Камінська.
Нагадаємо, напередодні журналісти показали розкішне життя харківського судді Присяжнюка, що і виніс так звану “рейдерську” ухвалу проти фермерів “Доброго господаря”.
Також нагадаємо, селяни Каратмишу закликали очільницю ХОДА Юлію Світличну врятувати їх від рейдерства.