Битва за врожай: журналісти показали розкішне життя харківського судді Присяжнюка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Попри невисокі доходи, суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк володіє низкою об'єктів дороговартісного рухомого і нерухомого майна. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Інформ бюро", передає УНН.

У 2017 році Присяжнюк отримав майже 270 тис. грн зарплати і подарунок від родича на суму у 550 тис. грн, пишуть журналісти, посилаючись на дані е-декларації судді.

Крім того, згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чоловік на ім’я Присяжнюк Олексій Олексійович володіє часткою трикімнатної квартири та часткою гаражного боксу у Києві.

“Також, вищезазначена особа має трикімнатну квартиру у харківському ЖК Монте Плаза і паркомісце у цьому ж комплексі, які начебто отримані у подарунок і орієнтовна вартість яких становить близько 6,5 млн грн”, — йдеться у розслідуванні.

Про те, що вказані об’єкти нерухомості належать Присяжнюку, свідчать фотографії, опубліковані на сторінці у соцмережі молодшої доньки судді — Вероніки Присяжнюк, додають журналісти.

Також повідомляється, що Присяжнюк офіційно розлучений, а його екс-дружина Олена Присяжнюк керує салоном “недешевого європейського посуду та полюбляє подорожувати”. Про це свідчать світлини її профілю в Інстаграм.

Зазначається, що у декларації судді за 2017 рік вказана лише його молодша донька — Вероніка. При цьому, Присяжнюк має ще одну доньку — Катерину.

“Старша донька Олексія Присяжнюка — Катерина, за нашими відомостями, є дружиною колишнього співробітника прокуратури Дергачівського району Антона Возрода”, — повідомляють журналісти

Також зазначається, що окрім вартісного нерухомого майна, Присяжнюк володіє автомобілем Mercedes Е класу 2015 року випуску та мотоциклом Indian.

“А напередодні винесення скандальної ухвали на користь ТОВ „Фермер Агро“ про накладення арешту на посіви ТОВ СП „Добрий Господар“, відповідно до державного реєстру транспортних засобів, дехто Олексій Присяжнюк купив новенький автомобіль Mazda CX 3 вартістю близько 800 тис. грн”, — дослідили журналісти.

Нагадаємо, на Харківщині триває війна за врожай. Фермери СП “Добрий господар” звинувачують власника компанії “Фермер Агро” Андрія Обору у тому, що він незаконно скосив та вивіз їх врожай соняшнику.

При цьому, усі свої дії Обора прикриває “рейдерською” ухвалою судді Присяжнюка, стверджують селяни.

Сама ухвала була винесена в інтересах “Фермер Агро” 12 жовтня та передбачала арешт земель і врожаю СП “Добрий господар”.

Фермери “Доброго господаря” наразі оскаржують ухвалу Присяжнюка у Східному апеляційному господарському суді. 

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