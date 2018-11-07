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Битва за урожай: журналисты показали роскошную жизнь харьковского судьи Присяжнюка

Киев  •  УНН

 • 55711 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Несмотря на невысокие доходы, судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк владеет рядом объектов дорогостоящего движимого и недвижимого имущества. Об этом говорится в расследовании журналистов "Информ бюро", передает УНН.

В 2017 году Присяжнюк получил почти 270 тыс. грн зарплаты и подарок от родственника на сумму в 550 тыс. грн, пишут журналисты, ссылаясь на данные электронной декларации судьи.

Кроме того, согласно данным государственного реестра прав на недвижимое имущество, мужчина по имени Присяжнюк Алексей Алексеевич владеет долей трехкомнатной квартиры и долей гаражного бокса в Киеве.

"Также, вышеуказанное лицо имеет трехкомнатную квартиру в харьковском ЖК Монте Плаза и паркоместо в этом же комплексе, якобы полученные в подарок и ориентировочная стоимость которых составляет около 6,5 млн грн", - говорится в расследовании.

О том, что указанные объекты недвижимости принадлежат Присяжнюку, свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице в соцсети младшей дочери судьи - Вероники Присяжнюк, добавляют журналисты.

Также сообщается, что Присяжнюк официально разведен, а его экс-супруга Елена Присяжнюк руководит салоном "недешевой европейской посуды и любит путешествовать". Об этом свидетельствуют фотографии ее профиля в Инстаграм.

Отмечается, что в декларации судьи за 2017 год указана только его младшая дочь - Вероника. При этом, Присяжнюк имеет еще одну дочь - Екатерину.

"Старшая дочь Алексея Присяжнюка - Екатерина, по нашим сведениям, является женой бывшего сотрудника прокуратуры Дергачевского района Антона Возрода", - сообщают журналисты

Также отмечается, что кроме дорогого недвижимого имущества, Присяжнюк владеет автомобилем Mercedes Е класса 2015 года выпуска и мотоциклом Indian.

"А накануне вынесения скандального решения в пользу ООО "Фермер Агро" о наложении ареста на посевы ООО СП "Добрий господар", согласно государственному реестру транспортных средств, некий Алексей Присяжнюк купил новенький автомобиль Mazda CX 3 стоимостью около 800 тыс. грн", - исследовали журналисты.

Напомним, в Харьковской области продолжается война за урожай. Фермеры СП "Добрий господар" обвиняют владельца компании "Фермер Агро" Андрея Обору в том, что он незаконно скосил и вывез их урожай подсолнечника.

При этом, все свои действия Обора прикрывает "рейдерским" постановлением судьи Присяжнюка, утверждают селяне.

Само решение было вынесено в интересах "Фермер Агро" 12 октября и предусматривало арест земель и урожая СП "Добрий господар".

Фермеры "Доброго господаря" сейчас оспаривают решение Присяжнюка в Восточном апелляционном суде.

Украинские Национальные Новости

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