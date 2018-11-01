Рейдерство харківських земель: у Раді сподіваються на реакцію спецгрупи Кабміну

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українські правоохоронні органи мають посилити боротьбу із рейдерством українських земель. Про це у коментарі УНН повідомив член комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Владислав Голуб.

“Аби побороти рейдерство, треба не багато — дієва робота правоохоронних органів і судової гілки влади. І я також не знімаю відповідальності із Мін’юсту, тому що я сам знаю про випадки, коли реєстраційна служба веде себе у спосіб, який виходить далеко за межі правового поля. І на такі випадки мають, знову ж таки, реагувати правоохоронні органи”, — сказав він.

Крім того, за сприяння земельному рейдерству повинні нести відповідальність працівники Мін’юсту, вважає Голуб.

“Мін’юст має посилити дисциплінарну і адміністративну відповідальність для тих реєстраторів, які ідуть на такі кроки. Повірте, якщо буде хоча б пара таких покарань — кожен наступний реєстратор буде добре думати перед тим, як здійснювати дії, що знаходяться поза межами закону. Маю думку і відчуття, що дії реєстраторів неможливі без мовчазної або свідомої згоди згори”, — сказав нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За грабунок фермерів жоден рейдер не поніс відповідальності

Зазначимо, що за повернення свого врожаю наразі борються фермери СП “Добрий господар” (Харківщина). Селяни заявили про рейдерство збоку місцевого бізнесмена Андрія Обори.

З цього приводу Голуб висловив сподівання, що у ситуацію втрутиться антирейдерська комісія уряду.

“У нас є антирейдерська група, яка дії при комітеті ВРУ з питань агарної політики. Більше того, антирейдерська група діє при Кабміні. Вона якраз і розглядає такі випадки. Маю сподівання, що вони можуть розглянути зазначену ситуацію”, — сказав Голуб.

Нагадаємо, СП “Добрий господар” подав оскарження на ухвалу судді Господарського суду Харківської області Олексія Присяжнюка, яка, за словами директора СП “Добрий господар” Ганни Камінської, без жодних на те правових підстав дозволила ТОВ “Фермер Агро” (належить Оборі — ред.) скосити врожай соняшника на полях СП.

Відповідна ухвала оскаржуватиметься у Східному апеляційному господарському суді, засідання призначено на 8 листопада, уточнила Камінська.

Також нагадаємо, суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк напередодні виніс ухвали в інтересах “Фермер Агро” та “Щедрих ланів Слобожанщини”, якою наклав арешти на земельні ділянки та врожай, що належить фермерам СП “Добрий господар”. Крім того, в ухвалі був прописаний арешт на посіви озимої пшениці, яка на момент винесення рішення взагалі ще не була висіяна на поле, і яку “Фермер Агро” висіяв лише за 10 днів після ухвали Присяжнюка.

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