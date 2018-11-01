Рейдерство харьковских земель: в Раде надеются на реакцию спецгруппы Кабмина

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинские правоохранительные органы должны усилить борьбу с рейдерством украинских земель. Об этом в комментарии УНН сообщил член комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Владислав Голуб.

“Чтобы побороть рейдерство, нужно не много — действенная работа правоохранительных органов и судебной ветви власти. И я тоже не снимаю ответственности с Минюста, потому что я сам знаю о случаях, когда регистрационная служба ведет себя таким образом, который выходит за рамки правового поля. И в таких случаях должны, опять же, реагировать правоохранительные органы”, — сказал он.

Кроме того, за содействие земельному рейдерству должны нести ответственность работники Минюста, считает Голуб.

“Минюст должен усилить дисциплинарную и административную ответственность для тех регистраторов, которые идут на такие шаги. Поверьте, если будет хотя бы пара таких наказаний — каждый следующий регистратор будет хорошо думать перед тем, как совершать действия, которые находятся за пределами закона. По моему мнению и ощущению, действия регистраторов невозможны без молчаливого или сознательного согласия сверху”, — сказал нардеп.

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Отметим, что за возвращение своего урожая борются фермеры СП “Добрый хозяин” (Харьковская область). Селяне заявили о рейдерстве со стороны местного бизнесмена Андрея Оборы.

По этому поводу Голуб выразил надежду, что в ситуацию вмешается антирейдерская комиссия правительства.

“У нас есть антирейдерская группа, действующая при комитете ВРУ по вопросам аграрной политики. Более того, антирейдерская группа действует при Кабмине. Она как раз и рассматривает такие случаи. Надеюсь, что они могут рассмотреть указанную ситуацию”, - сказал Голуб.

Напомним, СП “Добрый хозяин” подал обжалование на постановление судьи Хозяйственного суда Харьковской области Алексея Присяжнюка, которое, по словам директора СП “Добрый хозяин” Анны Каминской, без всяких на то правовых оснований разрешило ООО “Фермер Агро” (принадлежит Оборе — ред. ) скосить урожай подсолнечника на полях СП.

Соответствующее постановление будет оспариваться в Восточном апелляционном суде, заседание назначено на 8 ноября, уточнила Каминская.

Также напомним, судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк накануне вынес решения в интересах “Фермер Агро” и “Щедрых полей Слобожанщины”, которой наложил арест на земельные участки и урожай, принадлежащий фермерам СП “Добрый хозяин”. Кроме того, в постановлении был прописан арест на посевы озимой пшеницы, которая на момент вынесения решения вообще не была высеяна на поле, и которую “Фермер Агро” высеял только через 10 дней после постановления Присяжнюка.

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