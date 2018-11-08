Фермерам Харьковской области до сих пор не вернули украденный урожай - Каминская
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сельскохозяйственному предприятию "Добрий господар" до сих пор не вернули урожай подсолнечника, который был незаконно скошен и вывезен из арендованных предприятием полей местным бизнесменом Андреем Оборой. Об этом УНН сообщила директор СП "Добрий господар" Анна Каминская.
“Урожай до сих пор не вернули, продолжается уголовное расследование по этому поводу. А тем временем Обора манипулирует людьми, рассказывая, что урожай был скошен едва ли не мной лично”, — рассказала Каминская.
Жители села Картамыш, которые являются законными владельцами паев, расценивают произвола Оборы как “рейдерство”, уточнила Каминская. Он скосил и вывез урожай еще 13 октября, напомнила она.
“Обора не рассчитывается со своими пайщиками. Последние идут к нам, получают арендную плату у нас. Хотя Обора убеждал, что у него есть договоры с пайщиками, и он им будет платить. Возможно, те приближенные люди, которые за него голосуют, и получили плату. Однако подавляющее большинство пайщиков получает ее у “Доброго господаря”, — рассказала она.
Каминская напомнила, что Обора получил “законное” право скосить чужой урожай благодаря “рейдерскому” постановлению судьи Хозяйственного суда Харьковской области Алексея Присяжнюка. Сегодня документ оспаривался в Восточном апелляционном суде, сообщила она.
“Мы очень готовились к этому заседанию. Однако другая сторона объявила коллегии судей отвод. Рассмотрение дела остановлено, дата следующего заседания неизвестна”, - сообщила Каминская.
Напомним, накануне журналисты показали роскошную жизнь харьковского судьи Присяжнюка, который и вынес так называемое “рейдерское” решение против фермеров “Доброго господаря”.
Также напомним, селяне Каратмиша призвали руководительницу ХОГА Юлию Светличную спасти их от рейдерства.