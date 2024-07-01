В рамках правительственной инициативы по поддержке аграрного сектора Украины, трое агропредприятий получили финансирование на сумму 18,7 миллионов гривен для развития садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства. Общие выплаты по программе еРобота достигли более 220 миллионов гривен, которые были распределены между 55 агропредприятиями.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Несмотря на ракетные атаки России, Украина вместе с международными партнерами активно поддерживает аграрный сектор, применяя все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности, сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

По информации Минагрополитики, в рамках государственной грантовой программы єРобота, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, три агропредприятия получили 18,7 млн гривен на развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.

С начала 2024 года выплачено более 220 млн гривен 55 производителям, из которых 153,5 млн гривен направлено на садоводство для 40 хозяйств, а 66,5 млн гривен - на теплицы для 15 предприятий.

Всего с момента запуска программы выплачено 925 млн гривен 211 субъектам хозяйствования, включая 690,7 млн гривен на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства и 234,3 млн гривен на тепличное хозяйство.

Программа, действующая с 1 июля 2022 года, направлена на поддержку создания и развития собственного бизнеса с возможностью получения грантов до 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. В 2023 году выдано 125 приказов на гранты, которые способствовали созданию более 14 тысяч рабочих мест, в частности в сферах садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.

Финансирование агропродукции по программе "еРобота" на 2024-2025 годы поддерживается Всемирным банком через проект ARISE, направленный на инклюзивную поддержку восстановления сельского хозяйства Украины.

Напомним,

Правительство готово бесплатно предоставить семена подсолнечника аграриям из прифронтовых и пострадавших территорий, которые ранее подавали заявки на получение семян кукурузы, однако для них не хватило запасов.