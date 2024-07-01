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Аграрії отримали 220 млн гривень підтримки для садів та теплиць цього року

Київ • УНН

 • 24546 перегляди

Цього року уряд України надав понад 220 мільйонів гривень 55 сільськогосподарським підприємствам на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Аграрії отримали 220 млн гривень підтримки для садів та теплиць цього року

У рамках урядової ініціативи з підтримки аграрного сектору України, троє агропідприємств отримали фінансування на суму 18,7 мільйонів гривень для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Загальні виплати за програмою єРобота сягнули понад 220 мільйонів гривень, що було розподілено між 55 агропідприємствами.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.

Попри ракетні атаки росії, Україна разом із міжнародними партнерами активно підтримує аграрний сектор, застосовуючи всі необхідні заходи для забезпечення продовольчої безпеки, повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики.

За інформацією Мінагрополітики, в рамках державної грантової програми єРобота, що спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, три агропідприємства отримали 18,7 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Від початку 2024 року виплачено понад 220 млн гривень 55 виробникам, з яких 153,5 млн гривень спрямовано на садівництво для 40 господарств, а 66,5 млн гривень — на теплиці для 15 підприємств.

Загалом з моменту запуску програми виплачено 925 млн гривень 211 суб'єктам господарювання, включаючи 690,7 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 234,3 млн гривень на тепличне господарство.

Програма, що діє з 1 липня 2022 року, спрямована на підтримку створення та розвитку власного бізнесу з можливістю отримання грантів до 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.У 2023 році видано 125 наказів на гранти, які сприяли створенню понад 14 тисяч робочих місць, зокрема у сферах садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Фінансування агропродукції за програмою "єРобота" на 2024-2025 роки підтримується Світовим банком через проект ARISE, спрямований на інклюзивну підтримку відновлення сільського господарства України.

Нагадаємо

Уряд готовий безоплатно надати насіння соняшника аграріям із прифронтових та постраждалих територій, які раніше подавали заявки на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаАгроновини
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