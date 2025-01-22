Афера с водопроводом на почти 130 млн грн: в Днепропетровской области задержали разыскиваемого ФБР
Киев • УНН
На Днепропетровщине разоблачена группа, которая принимала участие в организации реконструкции важного объекта: приобретя материал по рыночным ценам, фигуранты перепродавали коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.
Разоблачена мошенническая группа, которая в условиях военного положения завладела миллионными средствами, выделенными на восстановление важного водопровода в Каменском районе Днепропетровщины.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Детали
Следствием установлено, что участники организованной группы посодействовали победе подконтрольного общества в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе. Победитель должен был закупить трубную продукцию в соответствии с договором на проведение реконструкции.
Закупка состоялась у производителя по рыночным ценам. Но выяснилось, что впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по цене, завышенной более чем втрое.
Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.
Бенефициарным владельцем общества-победителя был известный местный предприниматель, который находился в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений
Организатор группы - бенефициарный владелец общества-победителя задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним,
Двум депутатам городских советов Львовской области сообщили о подозрении в коррупционной схеме с госзакупками. Правоохранители изъяли более 1,6 млн грн, валюту и другие ценности во время обысков.
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