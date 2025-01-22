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Афера с водопроводом на почти 130 млн грн: в Днепропетровской области задержали разыскиваемого ФБР

Киев  •  УНН

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На Днепропетровщине разоблачена группа, которая принимала участие в организации реконструкции важного объекта: приобретя материал по рыночным ценам, фигуранты перепродавали коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.

Разоблачена мошенническая группа, которая в условиях военного положения завладела миллионными средствами, выделенными на восстановление важного водопровода в Каменском районе Днепропетровщины.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детали

Следствием установлено, что участники организованной группы посодействовали победе подконтрольного общества в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе. Победитель должен был закупить трубную продукцию в соответствии с договором на проведение реконструкции.

Закупка состоялась у производителя по рыночным ценам. Но выяснилось, что впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по цене, завышенной более чем втрое.

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Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Бенефициарным владельцем общества-победителя был известный местный предприниматель, который находился в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений

- отмечает пресс-служба САП.

Организатор группы - бенефициарный владелец общества-победителя задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним,

Двум депутатам городских советов Львовской области сообщили о подозрении в коррупционной схеме с госзакупками. Правоохранители изъяли более 1,6 млн грн, валюту и другие ценности во время обысков.

Коррупция на закупке оборудования: экс-госсекретарю МВД Тахтаю сообщили о подозрении17.01.25, 19:40 • 30747 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
dneprДнепр
lvovЛьвов

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