Афера з водогоном на майже 130 млн грн: у Дніпропетровській області затримали розшукуваного ФБР

Викрито шахрайську групу, яка в умовах воєнного стану заволоділа мільйонними коштами, виділеними на відновлення важливого водогону в Кам’янському районі Дніпропетровщини.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Слідством встановлено, що учасники організованої групи посприяли перемозі підконтрольному товариству в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі. Переможець мав закупити трубну продукцію, відповідно до договору на проведення реконструкції.

Закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами. Але з’ясувалося, що згодом її було перепродано комунальному підприємству за ціною, завищеною більш ніж втричі.

Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на суму понад 129 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Бенефіціарним власником товариства-переможця був відомий місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів - зазначає пресслужба САП.

Організатора групи – бенефіціарного власника товариства-переможця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо застосування до нього запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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