Афера з водогоном на майже 130 млн грн: у Дніпропетровській області затримали розшукуваного ФБР

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Київ • УНН

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На Дніпропетровщині викрито групу, яка приймала участь у організації реконструкції важливого об'єкту: придбавши матеріал за ринковими цінами, фігуранти перепродавали комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною.

Викрито шахрайську групу, яка в умовах воєнного стану заволоділа мільйонними коштами, виділеними на відновлення важливого водогону в Кам’янському районі Дніпропетровщини.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Деталі

Слідством встановлено, що учасники організованої групи посприяли перемозі підконтрольному товариству в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі. Переможець мав закупити трубну продукцію, відповідно до договору на проведення реконструкції.

Закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами. Але з’ясувалося, що згодом її було перепродано комунальному підприємству за ціною, завищеною більш ніж втричі.

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Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на суму понад 129 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Бенефіціарним власником товариства-переможця був відомий місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів

- зазначає пресслужба САП.

Організатора групи – бенефіціарного власника товариства-переможця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Вирішується питання щодо застосування до нього запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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