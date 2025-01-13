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Двох депутатів міських рад Львівщини викрито на отриманні 800 тис. грн "відкату"

Двох депутатів міських рад Львівщини викрито на отриманні 800 тис. грн "відкату"

Київ • УНН

 • 34284 перегляди

Двом депутатам міських рад Львівської області повідомили про підозру в корупційній схемі з держзакупівлями. Правоохоронці вилучили понад 1,6 млн грн, валюту та інші цінності під час обшуків.

Депутатам Старосамбірської та Яворівської міських рад Львівської області повідомили про підозру в отриманні 800 000 гривень "відкату". Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацполіцію України.

"Один із фігурантів лобіював інтереси певних комерційних структур, а другий забезпечував їхню перемогу в державних закупівлях. Винагорода складала 5-10% від загальної суми укладених договорів. Наразі обом фігурантам слідчі повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, до корупційної схеми причетні депутати Старосамбірської та Яворівської міських рад області. Вони займались укладанням договорів із закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти.

"Перший просував інтереси визначених комерційних структур, а другий, будучи керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу в торгах. Під час проведення заходів із документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували факти отримання керівником відділу від свого колеги-депутата 275 000 та 546 000 гривень неправомірної вигоди", - інформує поліція.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,6 млн гривень, 14,5 тис. доларів, 2,5 тис. євро, автомобіль, десятки банківських карток тощо.

"На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозри: депутату Яворівської міської ради за ч. 4 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди), а депутату Старосамбірської міськради за ч. 3 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, депутату Яворівської міської ради - начальник відділу обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 908 400 грн застави. Вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу.

На Тернопільщині затримали депутата облради, який вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям20.03.24, 16:59 • 18808 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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