Двух депутатов городских советов Львовщины разоблачили на получении 800 тыс. грн "отката"

Депутатам Старосамборского и Яворовского городских советов Львовской области сообщили о подозрении в получении 800 000 гривен «отката». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию Украины.

«Один из фигурантов лоббировал интересы определенных коммерческих структур, а второй обеспечивал их победу в государственных закупках. Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров. Сейчас обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении», - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, к коррупционной схеме причастны депутаты Старосамборского и Яворивского городских советов области. Они занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг за бюджетные средства.

«Первый продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, будучи руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах. Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от своего коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды», - информирует полиция.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли более 1,6 млн гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карточек и тому подобное.

«На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях: депутату Яворовского городского совета по ч. 4 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды), а депутату Старосамборского горсовета по ч. 3 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, депутату Яворивского городского совета - начальник отдела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 908 400 грн залога. Решается вопрос об избрании второму подозреваемому меры пресечения.

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