Двух депутатов городских советов Львовщины разоблачили на получении 800 тыс. грн "отката"

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
14:45 • 16882 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13:33 • 30000 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
 • 79407 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 199599 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 269770 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 217899 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 277905 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 149662 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 128459 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 116150 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

 • 51477 просмотра
В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

 • 57537 просмотра
После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

09:53 • 30000 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13:13 • 25176 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13:30 • 45089 просмотра
публикации
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

15:30 • 101 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

14:45 • 16893 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13:30 • 45089 просмотра
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 199600 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 269770 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

15:20 • 1817 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13:40 • 23663 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13:32 • 23070 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13:13 • 25176 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 123545 просмотра
Актуальное
Двух депутатов городских советов Львовщины разоблачили на получении 800 тыс. грн "отката"

Двух депутатов городских советов Львовщины разоблачили на получении 800 тыс. грн "отката"

Киев  •  УНН

 • 7580 просмотра

Read in English

Двум депутатам городских советов Львовской области сообщили о подозрении в коррупционной схеме с госзакупками. Правоохранители изъяли более 1,6 млн грн, валюту и другие ценности во время обысков.

Депутатам Старосамборского и Яворовского городских советов Львовской области сообщили о подозрении в получении 800 000 гривен «отката». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию Украины.

«Один из фигурантов лоббировал интересы определенных коммерческих структур, а второй обеспечивал их победу в государственных закупках. Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров. Сейчас обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении», - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, к коррупционной схеме причастны депутаты Старосамборского и Яворивского городских советов области. Они занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг за бюджетные средства.

«Первый продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, будучи руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах. Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от своего коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды», - информирует полиция.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли более 1,6 млн гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карточек и тому подобное.

«На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях: депутату Яворовского городского совета по ч. 4 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды), а депутату Старосамборского горсовета по ч. 3 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, депутату Яворивского городского совета - начальник отдела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 908 400 грн залога. Решается вопрос об избрании второму подозреваемому меры пресечения.

На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам20.03.24, 16:59 • 18689 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы