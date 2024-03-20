На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам

На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненых бойцов Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ и НАБУ.

Детали

Отмечается, что чиновник занимает должность председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета.

По данным следствия, чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его "на горячем" во время получения им новой суммы взятки.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Напомним

Нацполиция разоблачила сотрудника Тернопольского военкомата, который взял взятку от уклониста стройматериалами.